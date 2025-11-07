Цьогоріч у Польщі можна буде відпочити чотири дні поспіль – з 8 по 11 листопада. Перші два дні – це субота і неділя, але й понеділок та вівторок є вихідними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Time and Date.
Коли буде вихідний на День незалежності в Польщі?
Оскільки цьогоріч День усіх святих припав на суботу, то усі працівники, що офіційно влаштовані у Польщі, матимуть вихідний у понеділок, 10 листопада, пише In Poland. Отож, у понеділок не працюватимуть такі установи:
- воєводські установи;
- міністерства та центральні установи, зокрема й Канцелярія Прем'єр-міністра;
- усі відділення ZUS;
- органи місцевої влади.
Втім, працівники приватних підприємств необов'язково матимуть у цей день вихідний. Рішення про те, коли надавати вихідний за свята, що припадають на суботу, ухвалює роботодавець. Та чимало шкіл все ж будуть закриті 10 листопада – занять не буде, але школи можуть організовувати догляд за дітьми.
А ось магазини 10 листопада працюватимуть у звичному режимі.
А ось вже наступного дня у Польщі відзначають День незалежності, що є національним святом, а відтак – вихідним. Тож у вівторок, 11 листопада, чимало установ будуть зачинені.
У польських містах і селах, зокрема на площі Пілсудського у Варшаві, у цей день проводяться урочисті зібрання та паради. Зміна варти також відбувається опівдні біля Могили Невідомого солдата у столиці.
