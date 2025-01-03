Про черги на кордоні з Польщею повідомляє 24 Канал, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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На яких пунктах пропуску найбільші черги

3 січня черги утворилися на найпопулярніших пунктах пропуску з Польщею, а саме: "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська".

Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Просимо громадян врахувати інформацію та обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону,

– повідомили прикордонники.

Згодом черги виникли й на пункті пропуску "Устилуг".

Ситуація на пунктах пропуску з Польщею станом на 15:00

"Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 65 легкових авто , 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється); "Угринів" – 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 20 легкових авто , 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється); "Грушів" – 20 легкових авто, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 130 легкових авто , 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється); "Шегині" – 45 легкових авто , 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках); "Нижанковичі" – 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" – 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.