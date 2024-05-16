Президент Португалії пояснив ситуацію зі скасуванням візиту Зеленського

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза пояснив ситуацію зі скасованим візитом Володимира Зеленського до країни. Португальський лідер зазначив, що приїзд українського очільника візит остаточно не був підтверджений.

Ребелу де Соуза зазначив, що Зеленський мав відвідати кілька країн у межах своєї поїздки. Португальський очільник також висловив стурбованість ескалацією ситуацією в Україні з війною.

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У Португалії пояснили ситуацію з візитом Зеленського

Президент Португалії зазначив, що не може говорити про скасування візиту Зеленського до країни, тому що це так і не було підтверджено.

Це була ініціатива за участю кількох країн, яка, очевидно, вивчалася, але остаточно не була підтверджена,

– сказав де Соуза.

Португальський очільник зазначив, що говорити про підтвердження візиту українського президента не було можливим через безпекові умови. Адже наша країна перебуває у стані війни.

Варто зазначити, що 14 травня міністр оборони Португалії Нуну Мелу підтвердив, що візит президента України до Португалії готується. Однак той не уточнив, коли й з якою програмою наш голова держави приїде до країни.

Зеленський пояснив, чому відклав закордонні візити

Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі заявив, що він поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Український очільник поінформував Монтерегру щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.

"Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", – пояснив Зеленський.

Президент України зазначив, що докладно обговорив з главою португальського уряду Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

Зеленський також подякував прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру.

Зеленський не поїхав з візитом за кордон