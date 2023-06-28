"0,37 проміле за крайньої потреби": у Львові закрили справу про п'яну їзду

В одному з львівських судів виправдали водія, що сів нетверезий за кермо. У протоколі пояснили це тим, що він хворіє на гіпертонічну хворобу, тому й змушений вживати ліки, які містять спирт.

Ще 14 травня, близько опівночі, правоохоронці на вулиці Петлюри у Львові затримали водія Jeep Compass. Спеціальний пристрій показав, що в його крові було 0,37% алкоголю на той момент. Однак згодом, 21 червня, в Залізничому суді чоловіка виправдали "у зв'язку з його перебуванням в стані крайньої потреби".

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Випив ліки, але пролунала тривога

Власне, "крайньою потребою" був той факт, що "правопорушник" хворіє на гіпертонічну хворобу, тому й змушений вживати спиртовмісні ліки. Того вечора він уже був випив медикаменти, але пролунала повітряна тривога, тому він сів за кермо, аби відвезти себе та дітей в укриття.

Якраз-таки по закінченню небезпеки, коли він повертався додому, його затримали працівники поліції.

Оскільки його (водія – 24 Канал) неповнолітній син під час повітряних тривог боїться перебувати у квартирі, має панічні атаки та задишки… Для забезпечення безпечних умов перебування членам своєї сім'ї він був змушений поїхати із дітьми до найближчого укриття. Після закінчення повітряної тривоги він був зупинений працівниками поліції,

– йдеться в постанові суду.

Чоловік також заявив у суді, що займається перевезенням товарів – себто його робота пов'язана із керуванням транспортом. І вона до того ж є його єдиним джерелом заробітку.

Справа судді Тандира

Цей водій порушив статтю 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній йдеться про водіння напідпитку.

Слід згадати до цієї теми, що наприкінці травня цього року колишній голова Макарівського районного суду на Київщині збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. Одразу у ЗМІ з'явились повідомлення про те, що він нібито був п'яний на момент ДТП.

Водночас адвокати Олексія Тандира та сам суддя – це заперечують. У тому разі, якщо суд вирішить зняти обвинувачення за його можливе перебування напідпитку, реальний тюремний строк для Тандира скоротиться на декілька років.