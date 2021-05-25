Закриття авіасполучення з Білорусю: Мінськ висловив протест Києву

У Білорусі обурились через те, що Україна призупиняє авіасполучення. Мінськ навіть висловив сподівання, що рішення скасують. Білоруські дипломати направили до українського МЗС ноту протесту.

Дипломати стверджують, буцімто Білорусь здивувалась через таке рішення. Аргументують тим, що інцидент із посадкою літака у Мінську не стосувався України.

Важливо Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Білоруси чекають, що Україна скасує рішення У ноті зазначили, що білоруська сторона розраховує, що авіаційну блокаду скоро скасують. Крім того, переконують, нібито збиток нестимуть українці. Натомість білоруси не зможуть скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Відтак зросте і вартість подорожей в Україну через необхідність використання альтернативних аеропортів.

Що цьому передувало

Україна припинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Українські авіакомпанії не зможуть літати до сусідньої держави.

Перед тим Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям л ітати на свою територію.

Крім того, авіасполучення з Білоруссю призупинили Велика Британія, Литва. Через білоруський повітряний простір вирішили не літати низка авіакомпаній. Наприклад, німецькі, фінські та французькі.

Зверніть увагу! Таке рішення країни прийняли також через затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін у Вільнюс, довелося екстрено здійснити посадку у Мінську, бо надійшла інформація про замінування. Тоді блогера й затримали. Крім нього, до Вільнюса не вилетіли ще 5 людей.

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