Чи закриватиме Україна кордони через штам Дельта: Кулеба розповів, чого очікувати

Дмитро Кулеба заявив, що в Україні вже посилили правила в'їзду. Якщо буде потреба, запроваджуватимуть жорсткіші заходи.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба заявив, що в Україні готові реагувати на погіршення ситуації через штам коронавірусу Дельта. Водночас про повне закриття кордонів наразі не мовиться.

Зауважте Мутації відкинуть нас на рік назад: чому протидіяти коронавірусу складно

Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи, але повне закриття кордону наразі є не на порядку денному,

– наголосив Кулеба.

МОЗ готується до нового спалаху COVID-19

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що Україна готується до нового спалаху коронавірусу через штам Дельта. Політик наголосив: на території країни вже зафіксували понад 300 інфікованих.

За словами Радуцького, у МОЗ проаналізували помилки під час попередніх хвиль та роблять усе, щоб виправити їх.

Штам Дельта в Україні: останні новини

У НАН повідомили, що через Дельту епідеміологічна ситуація в Україні може суттєво погіршитися.

Зокрема, на Рівненщині 80% госпіталізованих з коронавірусом – інфіковані Дельтою.

На Львівщині офіційно зафіксовано лише 7 заражених цим штамом. Водночас у ЛОДА наголосили: реальна кількість інфікованих може бути суттєво більшою, Дельта активно поширюється на території області.

Збільшилася кількість заражених також на Київщині. Зокрема, у столиці виявили вже 21 інфікованого.