Чи закриватиме Україна кордони через штам Дельта: Кулеба розповів, чого очікувати
18 серпня 2021 , 12:27Читать новость на русском
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Дмитро Кулеба заявив, що в Україні вже посилили правила в'їзду. Якщо буде потреба, запроваджуватимуть жорсткіші заходи.
Глава Міністерства закордонних справ Кулеба заявив, що в Україні готові реагувати на погіршення ситуації через штам коронавірусу Дельта. Водночас про повне закриття кордонів наразі не мовиться.
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Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи, але повне закриття кордону наразі є не на порядку денному,
– наголосив Кулеба.
МОЗ готується до нового спалаху COVID-19
- Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що Україна готується до нового спалаху коронавірусу через штам Дельта. Політик наголосив: на території країни вже зафіксували понад 300 інфікованих.
- За словами Радуцького, у МОЗ проаналізували помилки під час попередніх хвиль та роблять усе, щоб виправити їх.
Штам Дельта в Україні: останні новини
- У НАН повідомили, що через Дельту епідеміологічна ситуація в Україні може суттєво погіршитися.
- Зокрема, на Рівненщині 80% госпіталізованих з коронавірусом – інфіковані Дельтою.
- На Львівщині офіційно зафіксовано лише 7 заражених цим штамом. Водночас у ЛОДА наголосили: реальна кількість інфікованих може бути суттєво більшою, Дельта активно поширюється на території області.
- Збільшилася кількість заражених також на Київщині. Зокрема, у столиці виявили вже 21 інфікованого.