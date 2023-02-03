Скандал з закупками у Міноборони: в Офісі генпрокурора оголосили про гучні підозри

Розслідування розтрати на закупівлі продуктів для Міноборони триває. В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 3 лютого вже повідомили про підозру 2 керівникам.

Скандал з харчуванням для військових набирає обертів. В Офісі генпрокурора розповіли про перші результати слідства.

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Вдалося встановити, що у Міноборони виділили гроші підозрюваним для оплати за постачання товарів та послуг. Мовилося про забезпечення харчуванням ЗСУ. Водночас гроші не спрямували за цільовим призначенням. Натомість їх вивели у тіньовий обіг, який не контролює держава.

Окрім того, вартість товарів штучно збільшували. Продукти купували у "фіктивних підприємств". Як наслідок – Україна зазнала збитків у розмірі близько 120 мільйонів гривень.

У СБУ наголосили, що гроші перерахували на рахунки підприємств, які навіть не мали:

виробничої бази;

необхідного технологічного обладнання.

Командир військової частини розкрав понад 2 мільйони

На жаль, не обійшлося й без розкрадання грошей на місцях. У Київській області співробітники СБУ викрили командира військової частини. Чоловік розікрав майже 2,4 мільйона гривень. Їх держава виділила на харчування військових.

До схеми командир залучив 4 підлеглих, а також – комерсантів. Вони допомогли приховати "відкат".

Скандал з харчуванням для воїнів – головне