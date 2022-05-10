Залежність від російських енергоносіїв треба назавжди звести до нуля, – глава МЗС Німеччини

У Німеччині вважають, що світ має повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Така відмова повинна бути остаточною.

Світ вже ніколи не має вертатися до залежності від російської нафти. Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

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Деталі від Бербок

Ми чітко зрозуміли, що економічна залежність не може принести безпеку, якщо для агресора доля свого народу абсолютно байдужа. Нам треба звести залежність від російських енергоносіїв до нуля і назавжди,

– наголосила міністерка.

Вона зазначила, що ніхто не може поміняти географію Європи, однак ЄС має знати, що ніякого порозуміння з Росією не може бути.

"Не можна відступити на жоден крок від санкцій. Після 24 лютого ми без сумніву будемо стояти на стороні України та вільного Києва", – запевнила Бербок.

Що відомо про візит німецької міністерки в Україну

10 травня в Україну з робочим візитом прибули глави МЗС Німеччини та Нідерландів. Бербок та її колега Вопке Гукстра відвідали Бучу та Ірпінь, де російські військові вбивали мирних українців. Німецька урядовиця наголосила, що Буча стала страшним символом цієї війни. Політикиня пообіцяла всяко сприяти розслідуванню, щоб притягнути винних до відповідальності.

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До речі, це вперше з початку війни в Україну прибула представниця німецького уряду. У Києві Бербок зустрілася з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Глава держави подякував партнерам за те, що вони стоять поруч у такий важкий час та підтримують український народ. Він сподівається, що спільними зусиллями вдасться перемогти Росію та повернути наші території.

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