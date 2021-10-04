Залежно від поведінки, – прем'єр Грузії погрожує "накинути" обвинувачень Саакашвілі

Колишньому очільнику Грузії, а тепер ув'язненому Міхеілу Саакашвілі можуть додати нові звинувачення. Станеться це у випадку, якщо політик не поводитиметься добре.

Про це попередив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Зауважимо, що Саакашвілі на батьківщині визнали винним одразу за кількома статтями.

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Водночас Гарібашвілі назвав президентство Саакашвілі катастрофою, додавши, що саме Міхеіл був, на його думку, джерелом дестабілізації.

Нехай поводиться добре, інакше ми додамо йому інші статті та відправимо за ним інших,

– сказав грузинський прем'єр.

Наразі Саакашвілі звинувачують за трьома статтями, зокрема:

25 про відповідальність виконавців і співучасників;

117 про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю;

333 про перевищення службових повноважень.

Крім того, щодо Саакашвілі розпочали розслідування за статтею 344 про незаконне перетинання державного кордону.

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