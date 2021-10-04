Залежно від поведінки, – прем'єр Грузії погрожує "накинути" обвинувачень Саакашвілі
Джерело:Грузія Online
Колишньому очільнику Грузії, а тепер ув'язненому Міхеілу Саакашвілі можуть додати нові звинувачення. Станеться це у випадку, якщо політик не поводитиметься добре.
Про це попередив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Зауважимо, що Саакашвілі на батьківщині визнали винним одразу за кількома статтями.
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Водночас Гарібашвілі назвав президентство Саакашвілі катастрофою, додавши, що саме Міхеіл був, на його думку, джерелом дестабілізації.
Нехай поводиться добре, інакше ми додамо йому інші статті та відправимо за ним інших,
– сказав грузинський прем'єр.
Наразі Саакашвілі звинувачують за трьома статтями, зокрема:
- 25 про відповідальність виконавців і співучасників;
- 117 про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю;
- 333 про перевищення службових повноважень.
Крім того, щодо Саакашвілі розпочали розслідування за статтею 344 про незаконне перетинання державного кордону.
Затримання Саакашвілі: головне
- Саакашвілі, за словами його представників, вирушив у Грузію для захисту голосів виборців своєї партії "Єдиний національний рух" на виборах до місцевих органів влади.
- Майже одразу по прильоту його заарештували, адже у 2018 році Саакашвілі був заочно засуджений одразу за двома статтями. Експрезидента Грузії ув'язнили на 6 років.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь цієї ситуації. Президент України зауважив, що домагатиметься повернення Саакашвілі, адже він є громадянином нашої країни.