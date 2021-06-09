Залишаємось великими друзями, – Зеленський поговорив з Трюдо

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики обговорили питання самітів "Групи семи" та НАТО, які відбудуться незабаром.

Зеленський розповів Трюдо про ситуацію біля кордонів України. Президент наголосив, що Росія відвела лише невелику частину своїх військ та важкого озброєння.

До теми Підтримка суверенітету України ніколи не похитнеться, – Трюдо відповів Зеленському

Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад,

– сказав Зеленський.

Тому український лідер акцентував, що важливо зберегти міжнародний тиск на Росію.

Зеленський нагадав про небезпеку "Північного потоку-2"

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є політичною зброєю Росії. Він зазначив, що добудова газопроводу зміцнить Росію.

Трюдо підтвердив підтримку України

Трюдо підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність у протидії агресії Росії.

Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну, – наголосив голова уряду Канади.

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