Залишилось 2 версії: поліція розповіла про розслідування смерті нардепа Полякова

Поліція розглядає 2 версії щодо причини загибелі нардепа Антона Полякова. Начальник поліції Києва Іван Вигівський заявив, що за однією із них, наркотики Поляков приймав самостійно, а за іншою – примусово.

Вигівський каже, що правоохоронці проводять 20 експертиз і результати деяких вже є. Також вдалось встановити коло всіх осіб, з якими він спілкувався і чітко розкласти хронологію останнього дня життя Полякова. З усіма свідками проводять слідчі дії.

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Начальник поліції Києва Іван Вигівський наголосив, що сказати більше інформації не може. В Раді створили Тимчасову слідчу комісію щодо цього.

Минулого тижня ми з ними зустрічалися і опрацювали певні напрямки. Щодо телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розкажемо, зараз це може нашкодити,

– сказав очільник поліції Києва.

Також він розповів, що Руслана Джамбулатова, який у вечір смерті нардепа був із ним, затримали як свідка. Із Джамбулатовим проводять слідчі дії. Поки триває розслідування, підозри нікому не оголошували. У паланах поліції – залучати до розслідування міжнародних експертів для допомоги, зокрема і в експертизах телефонів.

Версія Скороход про смерть Полякова

За словами Вигівського, справу розслідують за статтею про вбивство. Поліцейський наголосив, що не оцінюватиме слова Скороход, але вона має право так думати. Обов'язок поліції – об’єктивно все дослідити, розслідувати і поставити крапку.

Що відомо про смерть нардепа

У Києві вранці 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков. Відомо, що політик був членом партії "Слуга народу", проте його виключили у 2019 році. Згодом він доєднався до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яка може бути пов'язана з Коломойським.

За день до смерті, 7 жовтня, політик виступав у Верховній Раді, де говорив про пенсії, точніше про необхідність розглянути в парламенті питання щодо пенсій. Перед тим він був на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики.

У інтернеті публікували відео з ресторану, де померлий нардеп Антон Поляков провів свій останні вечір. Розтин показав, що причиною смерті стала гостра коронарна недостатність.

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Після смерті Антона Полякова його колега, нардепка Анна Скороход заявляла, що його вбили. Також вона повідомила, що вони "були заручені" і що була його коханою жінкою.