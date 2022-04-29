Залишилося 250 мільйонів: чому Білий дім вимагає надати Україні 33 мільярди доларів допомоги

Адміністрація президента США Джо Байдена подала додаткову заявку в Конгрес на виділення допомоги Україні у розмірі 33 мільярдів доларів. Ці кошти мають піти, в першу чергу, на озброєння для війни проти Росії.

США залишаються одним з найбільших постачальників озброєння для України. Однак гроші, які були виділені в березні 2022 року на ці потреби, майже закінчилися. Цю інформацію підтвердила і речниця Білого дому Джен Псакі під час пресконференції.

"У нас було 3,5 мільярда доларів у військовій безпеці. З них у нас залишилося близько 250 мільйонів доларів", – заявила Джен Псакі.

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Тож Джо Байден звернувся до Конгресу про додаткову допомогу для нашої держави. Цього разу мова йде про 33 мільярди доларів.

При цьому, за її словами, у Білому домі будуть працювати над тим, що ці кошти були чимшвидше виділені, а військова техніка передана Україні. В першу чергу мова йде про артилерію. Джен Псакі назвала виділення коштів для України "нагальною потребою, як і потреба у фінансуванні боротьби з COVID є невідкладною".

На що підуть 33 мільярдів доларів допомоги від США