Окупанти наразі не можуть переправляти вантажі залізницею через Кримський міст, – Гуменюк
Джерело:"Радіо Свобода"
Раніше Путін заявляв, що частина залізниці з Росії через окуповані території до Криму вже розпочала роботу. Однак в ОК "Південь" стверджують, що найближчим часом цьому маршруту не судилося реалізуватися.
Росія розглядає можливість створення альтернативного залізничного маршруту для поставок вантажів до Криму через окуповану частину Запорізької області. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Дивіться також Україна отримає ATACMS і зможе зруйнувати Кримський міст, – сенатор Ліндсі Грем
Як проходить будівництво альтернативного залізничного маршруту
Гуменюк повідомила, що Росія намагається зосередити свої економічні зусилля на будівництві альтернативного маршруту з Росії через окуповані території до Криму.
Втім, погода перешкоджає окупантам проводити роботу на місцевості. Речниця ОК "Південь" зазначає, що російська сторона уже почала підтягувати ресурси з метою створення альтернативного маршруту.
Вона також наголошує, що поки не спостерігається активності, яка дозволила б окупантам просуватися кілометрами, але при цьому вони продовжують працювати над реалізацією цього плану.
Розуміємо, що вони підтягують ресурс для того, щоб все ж таки створити собі цей альтернативний маршрут. Тобто в долю зайвої конструкції в районі Керченської протоки вони не вірять,
– зазначила Гуменюк.
Ситуація на Кримському мосту: останні новини
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти щільно охороняють Кримський міст. Ворог долучив до цього росгвардію, ППО, прикордонників, морську охорону, Чорноморський флот. Тому це складна ціль для України.
- Правозахисник Ескендер Барієв додав, що міст – це єдина артерія для постачання військової техніки, особового складу, харчі тощо. Поруч із мостом вони раніше встановлювали бонни, затоплювали баржі, натягували сітку, щоб більше захистити Кримський міст – як від атак з моря, так і з неба.
- Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначає, що стратегічний удар буде завданий тоді, коли будуть проводити стратегічні операції, коли буде вхід у Крим, знищення усіх об'єктів стратегічного рівня, Кримський міст, пускові установки, аеродроми, коли будуть комплексні удари.