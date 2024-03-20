Окупанти наразі не можуть переправляти вантажі залізницею через Кримський міст, – Гуменюк

Раніше Путін заявляв, що частина залізниці з Росії через окуповані території до Криму вже розпочала роботу. Однак в ОК "Південь" стверджують, що найближчим часом цьому маршруту не судилося реалізуватися.

Росія розглядає можливість створення альтернативного залізничного маршруту для поставок вантажів до Криму через окуповану частину Запорізької області. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Як проходить будівництво альтернативного залізничного маршруту

Гуменюк повідомила, що Росія намагається зосередити свої економічні зусилля на будівництві альтернативного маршруту з Росії через окуповані території до Криму.

Втім, погода перешкоджає окупантам проводити роботу на місцевості. Речниця ОК "Південь" зазначає, що російська сторона уже почала підтягувати ресурси з метою створення альтернативного маршруту.

Вона також наголошує, що поки не спостерігається активності, яка дозволила б окупантам просуватися кілометрами, але при цьому вони продовжують працювати над реалізацією цього плану.

Розуміємо, що вони підтягують ресурс для того, щоб все ж таки створити собі цей альтернативний маршрут. Тобто в долю зайвої конструкції в районі Керченської протоки вони не вірять,

– зазначила Гуменюк.

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