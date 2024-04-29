Росіяни будують нову залізницю поблизу Маріуполя: чи зможуть ЗСУ вдарити по ній

Росіяни будують нову залізничну лінію поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Повідомляється, що вона буде в зоні ураження Сил оборони України.

Це стане можливим завдяки військовій допомозі, яку Україна незабаром отримає від партнерів. Про це повідомив в етері телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Нова залізниця росіян буде в зоні ураження ЗСУ

За словами Плетенчука, нова залізниця росіян розташовується значно ближче до лінії бойового зіткнення, ніж Кримський міст.

Враховуючи ту допомогу, яку ми маємо отримати, можна сказати, що ця зона опиняється в зоні уражень. Але, звісно, залізницю вони будують, і в них є всі шанси її добудувати,

– заявив він.

Плетенчук зазначив, що залізничне сполучення має одну вагому перевагу, як інструмент військової логістики, адже її можна доволі швидко відновити.

"Ворог це чудово розуміє. Тому вони її будують і будують, у тому числі розуміючи, що міст і під загрозою, і не може зараз забезпечити (потреби Росії – 24 Канал)", – зауважив начальник Центру стратегічних комунікацій.

Він додав, що зараз у росіян немає впевненості в стійкості Кримського мосту, тому він не може забезпечувати окупаційні війська в повному обсязі.

Тому, що якщо машинами ще по ньому можна їздити, навіть військовими вантажівками, то повноцінний залізничий склад, навіть цистерни з пальним, стоять на Тамані місяцями. Їх не пропускають на міст, тому що немає впевненості в російського окупанта, що витримає міст після того, як отримав пошкодження внаслідок спільної операції СБУ та ВМС,

– повідомив Плетенчук.

Нова залізниця росіян: що відомо