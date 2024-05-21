Крім Кримського мосту: який об'єкт окупантів треба знищити насамперед

Українська розвідка прогнозує, що 2024 рік стане останнім для Кримського мосту. Однак є важливіший, побудований росіянами, об'єкт, який потрібно знищити терміново.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що важливішою за Кримський міст є російська залізниця від Ростова-на-Дону до Маріуполя. Саме вона відіграє важливу роль у логістиці ворога та дозволить окупантам посилити тиск в Донецькій області.

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Важливість знищення залізниці

За словами Андрющенка, росіяни здійснюють маневри тепловозами між заводами, залізничним вокзалом та портом. Це відверта підготовка до початку роботи залізниці, яка може відбутись дуже швидко. Перші потяги з Ростова-на-Дону можуть приїхати цього тижня або наступного.

Дуже не хотілось би, що існував Кримський міст, але спершу потрібно щось зробити із двома мостами на новій залізниці, щоб вони, якщо не повністю зупинились назавжди, то хоча б відтягнути їх ще на півроку. Потім вже зайнятись Кримським мостом,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Саме після удару по Кримському мосту у 2022 році, за словами Андрющенка, Маріуполь набув важливого значення для росіян. Саме через цей міст окупанти відновлюють місто, інакше місто б було таким самим, як, наприклад, Бахмут.

Кримський міст показав, що він є необхідною військово-логістичною точкою. Саме тому місто "почорніло" через іммігрантів і росіяни тягнуть залізницю. Тому, якщо їй покласти край, а потім ще додати Кримський міст – це буде "на біс",

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко пояснив, що якщо не знищити залізницю, а лише Кримський міст, це не змінить ситуацію щодо логістичного постачання. Росіянам, ймовірно, саме залізниця буде кращої для логістики. Окупанти зможуть посилити тиск на півдні Донецької та частині Запорізької областей для того, щоб відтягнути лінію фронту та убезпечити залізницю.

Посилять системи ППО для того, щоб нам складно було атакувати. Вони (росіяни – 24 Канал) вчаться, це показував Слов'янський НПЗ. Тільки, як ми по ньому вдарили, сьогодні він працює. Деякі дрони долетіли, а деякі збивала охорона НПЗ,

– додав радник міського голови Маріуполя.

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