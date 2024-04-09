Дуже загрозлива річ, – у міськраді Маріуполя розповіли про тестовий проїзд потяга до міста

Уже в кінці травня повноцінно може запрацювати залізниця з Росії до Маріуполя та далі на Донеччину та Запоріжжя. Це дуже загрозлива річ з військової точки зору.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни вже на фінальній стадії будівництва залізниці. Разом з тим німецькі компанії допомагають росіянам у будівництві в окупованому Маріуполі, на що вже відреагували в німецькому уряді.

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Тестовий прогін потяга

Андрющенко зазначив, що вже наприкінці травня залізниця може запрацювати на повну. Слід розуміти, що це не будівництво з нуля нового полотна, це подекуди відновлення шляхів, які сполучали Маріуполь з Москвою. Найбільшою проблемою там були мости, але і їх росіянам удалось уже практично вирішити.

Деяке обладнання було нещодавно пошкоджено маріупольським рухом опору, тому це трохи сповільнило будівництво, але не настільки, щоб не побачити потяги цією весною. Росіяни одночасно з цим поновили навігацію в Азовському морі та використання маріупольського порту,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що порожній потяг уже здійснив тестовий прогін до порту. Потому він зупинився на станції Маріуполь-Сортувальна, що фактично на території Комбінату Ілліча. Завершення будівництва залізниці та використання порту – дуже загрозливі.

Військова логістика

За словами радника міського голови Маріуполя, нова залізниця значно спростить логістику окупантів на фронт. За підрахунками, один потяг може замінити 3 тижні логістики нинішньої, коли росіяни потягом привозять боєприпаси в Ростов, і звідти відправляють їх вантажівками на фронт.

"Тоді логістичним хабом буде вже не Ростов, а Маріуполь або Волноваха – а це мінус 300 кілометрів. Це значна економія та дуже загрозлива річ. Одразу ж є можливість використання безпосередньо порту для тих самих речей, бо судна та цивільна флотилія в них є", – наголосив Андрющенко.

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