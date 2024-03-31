Може стати серйозною проблемою, але ми впораємося, – Буданов про залізницю з Ростова до Криму

Росія понад рік будує залізницю на тимчасово окуповані території України. Цей процес майже завершено. Гілка з Ростова до Криму може стати серйозною проблемою.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник ГУР. Водночас Кирило Буданов висловив сподівання, що Україна з цим впорається, передає 24 Канал.

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"Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту"

Генерал-лейтенант підтвердив, що агресор справді будує залізницю, яка з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Ба більше, процес майже завершено.

Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту,

– підкреслив Буданов.

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Коротко про залізницю, яку будують окупанти