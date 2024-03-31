Може стати серйозною проблемою, але ми впораємося, – Буданов про залізницю з Ростова до Криму
Росія понад рік будує залізницю на тимчасово окуповані території України. Цей процес майже завершено. Гілка з Ростова до Криму може стати серйозною проблемою.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник ГУР. Водночас Кирило Буданов висловив сподівання, що Україна з цим впорається, передає 24 Канал.
До речі Крим повернеться назад, – Буданов анонсував нові висадки українських військових
"Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту"
Генерал-лейтенант підтвердив, що агресор справді будує залізницю, яка з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Ба більше, процес майже завершено.
Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту,
– підкреслив Буданов.
Цікаво Чи існує загроза наступу росіян на Київ: Буданов відреагував на слова Макрона
Коротко про залізницю, яку будують окупанти
- У листопаді зрадник України Євген Балицький заяв про будівництво залізниці з Ростова. За планом окупантів, вона проходитиме через Маріуполь, Бердянськ і до Криму.
- Про будівництво залізничної гілки Путін заявив 18 березня. Російський диктатор сказав, що перша ділянка нібито відновить доступ до Бердянська.
- До речі, 25 березня російські пропагандисти з посиланням на Сальдо писали, що залізницю до Криму нібито запустять уже до кінця 2024 року.
- Цікаво, що британська розвідка зауважила, що ця залізниця проходить через територію, яка "вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності".