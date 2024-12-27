У НАТО заявили, що "Залізний купол" не допоможе Європі: яка альтернатива

Спроби побудувати "Залізний купол" у Європі не допоможуть повністю захиститися від російської агресії. Натомість справжньою необхідністю є аналогічні далекобійні ударні можливості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Зазначається, що за останні чотири – п'ять років більшість заходів зі стабілізації, які були створені після Холодної війни, вже перестали працювати.

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Що може захистити від російських ударів

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації П'єр Вандьє заявив, що умовний європейський "Залізний купол" не матиме належного результату.

Для НАТО це порушує питання балансу між стримуванням та захистом. Ви бачили обмеження "Залізного куполу" в Ізраїлі. Враховуючи розміри Європи, ідея позбавитися загрози шляхом створення європейського "Залізного куполу" просто нездійсненна,

– сказав він.

За словами Вандьє, стабільність – це здатність "відповідати взаємністю". Тобто якщо в Росії є засоби завдати удару по Європі на глибині 2000 кілометрів, іншим країнам також потрібно вміти відповісти агресору.

Стримування – це спосіб чинити тиск на супротивника до того, як він дістанеться до вас. Він повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж здійснювати їх,

– наголосив головнокомандувач ОЗС НАТО.

До слова, раніше президент США Джо Байден засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво. Він також пообіцяв збільшити постачання зброї, зокрема ракет для ППО.