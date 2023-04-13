"Це чіткий сигнал": Залужний і начальник Генштабу Франції обговорили передачу F-16

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Києві зустрівся з начальником Генштабу Франції Тьєрі Бюркаром. Під час переговорів сторони обговорили передачу Україні винищувачів F-16.

Валерій Залужний повідомив, що начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Франці вперше відвідав Київ. За його словами, візит генерала армії Тьєрі Бюркара до Києва – це чіткий сигнал підтримки України.

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Сторони обговорили потребу України в боєприпасах

"Був радий вперше вітати в Україні начальника Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора", – написав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний розповів, що разом з генералом Бюркаром провів змістовні перемовини. Зокрема, сторони обговорювали винищувачі F-16 для України.

Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16,

– мовиться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що сторони домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі.

"Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни. Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", – резюмував Залужний.

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