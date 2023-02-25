Залужний розповів про найбільш болючий момент повномасштабної війни
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що все ж таки намагається не давати волю своїм почуттям. Та він пригадав один щемливий момент від початку вторгнення, який неабияк його зворушив.
Про це Валерій Залужний розповів в інтерв'ю для спецпроєкту "Рік" журналісту Дмитру Комарову, передає 24 Канал.
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Залужний розповів щемливу історію про воїна ЗСУ
Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав Маріуполь,
– пригадує головнокомандувач ЗСУ.
Залужний до останнього вірив, що цьому військовому вдалося вижити. Однак в один момент йому повідомили, що це хлопець загинув. Він наголосив, що був вимушений прояснити цю ситуацію.
Генерал пригадав, що мати переслала йому повідомлення пілота, у якому він написав перед вильотом, що він патріот, що навіть, якщо його не стане, то він хоче, щоб знали – він нормальна людина.
Залужний пригадав, що коли він намагався обговорити це питання, то в нього не вистачило сил, тоді він заплакав.
Залужний пообіцяв повернути Маріуполь цього року
- Валерій Залужний пообіцяв 4-річному хлопчику, що ми повернемо Маріуполь у 2023 році. За словами Головнокомандувача ЗСУ, щоб запитати про це, хлопчик відвів його від усіх.
- Це трапилось, коли Валерій Залужний був Святим Миколаєм для дітей. Головнокомандувачу ЗСУ передали декілька дитячих листів.
- Головнокомандувач Збройних Сил України розповів, що йому настільки було приємно бути Святим Миколаєм для цієї невеличкої кількості дітей, що це неможливо.
- "Прямо біля цього столу, хлопчина… Ілля його звали, йому років чотири. Він мене взяв за руку та відвів. Він каже: "Нагніться, я вам дещо на вушко скажу: ми точно повернемося в Маріуполь?". Я говорю: "Так". Він каже: "А коли?". Я кажу: "В цьому році". Це надихає", – сказав він.