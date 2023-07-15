Ворог – сильний і розумний: Залужний назвав єдиний спосіб, як перемогти Росію

Повномасштабна війна з Росією триває вже 507 днів. Є лише один спосіб, як Сили оборони можуть перемогти Кремль.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, військові досі вимагають суворої дисципліни. Він може бути вимогливим, однак "не знущається з людей, не пригнічує їх та не принижує".

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Ворог – сильний і підступний

Відхід від радянської спадщини українських військових ще далекий від завершення. За словами Залужного, ще багато кабінетів мають бути змінені. І ще більше змін прийде з новим поколінням – із солдатами, яких головнокомандувач ЗСУ з гордістю описує як начитаних та таких, що знають англійську мову.

"Шкода, що ми їх втрачаємо", – зазначив генерал.

Після боротьби з внутрішнім радянським ідеологічним ворогом Залужний зіткнувся із зовнішнім, який вихваляє ту саму спадщину, яку головнокомандувач хотів викорінити. Однак він досі поважає доктрину свого супротивника.

Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ читає все, що коли-небудь писав російський воєначальник, генерал Валєрій Герасимов. Він називає ці публікації "дуже цікавими" і нарікає на те, що Герасимов останнім часом нічого не публікував.

Це ворог – ворог, який дуже розумний. Розумний і тому підступний. Він досі є сильним. Тому його треба поважати як такого і шукати способи його вбити. Тому що це єдиний спосіб перемогти,

– підкреслив Залужний.

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