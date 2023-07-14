Мені наплювати, – Залужний обіцяє повернути Крим, навіть якщо Захід буде проти

Наші захисники продовжують робити все можливе для того, щоб звільнити рідну землю від окупантів. Для нас важливо відкинути їх за кордони України, визнані у 1991 році.

Особливо болить кожному українцю питання окупації Криму. В інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що півострів повернуть. Навіть за умов, що Захід противитиметься цьому.

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Україна поверне Крим

Журналісти зазначають, що Залужний "не соромиться свого наміру повернути Крим". На фоні того, що деякі західні чиновники стурбовані тим, як на це може відреагувати Путін. Але варто розуміти, що рано чи пізно ЗСУ дійдуть до півострова та виб'ють звідти ворога.

Щойно у мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені наплювати – мене ніхто не зупинить,

– наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також різко висловився про удари по Росії. Він пригадав, що наші партнери побоюються, що ми битимемо по країні-агресорці їхнім озброєнням.

Залужний пообіцяв використовувати українське

Він в інтерв'ю зазначив, що по Росії ми можемо бити зброєю власного виробництва. Водночас він не визнав причетності нашого війська ударів по країні-агресорці. Залужний лиш додав, що наші захисники "проводять ту роботу, яку вважають потрібною".

Власне, у виданні наголосили, що західні союзники побоюються ескалації війни з Росією. І саме тому нам висунули чітку умову щодо далекобійних ракет та іншого озброєння. Все це, надане нам Заходом, ми не можемо використовувати для ударів по Росії.

Водночас Залужний підкреслив, що "не має питати в когось дозволу, що робити на території ворога". Головнокомандувач підкреслив, що у нього є пріоритетне завдання – "врятувати свій народ від ворога".

Зауважимо, що США все ще відмовляються надавати нам далекобійні ракети ATACMS. У Німеччині теж вирішили не передавати свої Taurus. Тим часом Франція оголосила про передачу SCALP. А ці далекобійні ракети – французька версія британських Storm Shadow, якими ми успішно знищуємо ворога. До слова, у Пентагоні ще й підтвердили, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Тож, окупантам буде вкрай несолодко.