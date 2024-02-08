Необхідно не допустити стагнації: у Зеленського пояснили причину відставки Залужного

Ввечері 8 лютого стало відомо про відставку Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил. Замість нього на посаду призначили Олександра Сирського.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що рішення про оновлення керівництва війська обумовлене низкою факторів. Зокрема, Україні необхідно переглянути тактику дій.

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Подоляк про оновлення керівництва

Володимир Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ – зокрема, зміни торкнулися посади Головнокомандувача ЗСУ. Михайло Подяк пояснив, що причиною цього є низка факторів.

Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої,

– зазначив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що необхідно знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу. Окрім цього, за його словами, важливо запустити процес реформування управлінських принципів в армії.

Що відомо про відставку Залужного