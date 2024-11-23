За два-три місяці можна розрядити всю ППО Європи, – Залужний про повітряні атаки по Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний говорить, що Росія веде війну на виснаження. Саме "ізмор" є її стратегією, тож атак дедалі більшатиме. Натомість Європа не готова до настільки інтенсивної війни.

Окупанти не мають ресурсів глибоко вклинюватися в українську оборону, тому ведуть комбіновані дії. 24 Канал з посиланням на виступ Залужного для "Української правди" розкаже про спроможності Європи.

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Європа навряд чи готова до війни на виснаження

Якщо ми говоримо про готовність тієї чи іншої держави протистояти, перш за все потрібно подивитися на ревізію ризиків, які уявляє собі ця держава – найімовірніше, навіть на нашому прикладі. А ми побачили, що на сьогодні Росія реалізовувала перший сценарій – "стратегия сокрушения", як написано в підручниках. Це ті обмежені військові дії, які ми бачили від 24 лютого 2022 року десь до 17 квітня 2022 року, коли росіяни почали перехід до реалізації іншої стратегії, що, до речі, дозволило нам мати успіхи в Харківській і в Херсонській областях за допомогою тієї зброї, яку ми отримали,

– пояснив колишній головком.

На думку Залужного, швидше за все, Європа, зокрема Британія, готова до війни обмеженого масштабу. До широкомасштабних дій сьогодні не готовий навіть Китай. Але навряд чи Європа витримає російський "ізмор".

"У жовтні Україна отримала по своїх енергетичних і цивільних об'єктах близько 1643 "Шахедів" і близько 200 ракет. Якщо ми це складемо, то будемо мати приблизно дві тисячі повітряних цілей. Це дуже багато. І я говорю лише про цивільні об'єкти. Яка з країн НАТО на сьогодні готова відбити напад двох тисяч повітряних цілей?" – риторично запитав Залужний.

У листопаді ця кількість збільшилася – уже є близько трьох тисяч ударів ракетами і "Шахедами", а місяць ще не завершився. Колишній головнокомандувач не назвав, скільки ракет отримає Україна. Але сказав, що засоби дуже ППО дорогі, тож логічно, що їх не можна виробити дуже багато.

Щодо лінії боєзіткнення, то там окупанти скинули приблизно 4,5 тисячі КАБів. Вага бойової частини КАБа – 500 кілограмів, що можна порівняти з "Іскандером" (там вага бойової частини – 480 кілограмів). Навряд чи Європа має 5 тисяч ракет до систем Patriot.

От саме навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Велика Британія, ні країни Європи не будуть готові. Незважаючи на те що там є достатня кількість літаків F-16, у яких чудові можливості з протиповітряної оборони. Але за два-три місяці можна розрядити повністю цю систему ППО. Чи займаються вони альтернативними заходами і засобами для того, щоб навчитися боротися з цими повітряними цілями, сказати важко. Найімовірніше, що ні,

– підсумував Залужний.