Залужний занепокоєний розташуванням ракетних систем уздовж кордону з боку білорусі

16 серпня 2022 , 21:45
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Джерело:

телеграм Валерія Залужного

Валерій Залужний 16 серпня провів телефонну розмову з генералом Вейном Дональдом Ейром – начальником штабу оборони збройних сил Канади. Головнокомандувач ЗСУ розповів колезі про ситуацію на фронті.

Залужний повідомив, що ситуація – напружена, однак – повністю контрольована. Окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту. 

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Загарбники здійснюють близько 700 – 800 обстрілів позицій ЗСУ щодня. Ворог застосовує від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

Найбільш напружена ситуація – на напрямку Авдіївка – Піски – Мар'їнка.

росіяни продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Залужний повідомив, що найбільше страждають від обстрілів:

  • Миколаїв:
  • Харків:
  • Марганець;
  • Нікополь;
  • Березнегувате.

Що викликає занепокоєння Залужного

Головнокомандувач ЗСУ розповів канадському колезі, що викликає його занепокоєння. 

Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі "Зябрівка",
– заявив Залужний.

"Зябрівка" – під повним контролем росіян

За даними Генштабу ЗСУ, аеродром "Зябрівка" перебуває під повним контролем росіян. Новину про це під час брифінгу 8 липня повідомив Олексій Громов –  заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ. 

Відомо, що, зокрема, на території "Зябрівки" перебували:

  • російський ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М";
  • дивізіон С-400.

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Автор: Мар'яна Бекало