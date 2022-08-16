Залужний занепокоєний розташуванням ракетних систем уздовж кордону з боку білорусі
Джерело:телеграм Валерія Залужного
Валерій Залужний 16 серпня провів телефонну розмову з генералом Вейном Дональдом Ейром – начальником штабу оборони збройних сил Канади. Головнокомандувач ЗСУ розповів колезі про ситуацію на фронті.
Залужний повідомив, що ситуація – напружена, однак – повністю контрольована. Окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту.
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Загарбники здійснюють близько 700 – 800 обстрілів позицій ЗСУ щодня. Ворог застосовує від 40 до 60 тисяч боєприпасів.
Найбільш напружена ситуація – на напрямку Авдіївка – Піски – Мар'їнка.
росіяни продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Залужний повідомив, що найбільше страждають від обстрілів:
- Миколаїв:
- Харків:
- Марганець;
- Нікополь;
- Березнегувате.
Що викликає занепокоєння Залужного
Головнокомандувач ЗСУ розповів канадському колезі, що викликає його занепокоєння.
Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі "Зябрівка",
– заявив Залужний.
"Зябрівка" – під повним контролем росіян
За даними Генштабу ЗСУ, аеродром "Зябрівка" перебуває під повним контролем росіян. Новину про це під час брифінгу 8 липня повідомив Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.
Відомо, що, зокрема, на території "Зябрівки" перебували:
- російський ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М";
- дивізіон С-400.
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