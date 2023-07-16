Починаємо працювати по військових об'єктах усюди: Жданов пояснив головні тези інтервʼю Залужного

Інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний виданню The Washington Post обговорюється вже кілька днів. Адже його різкі та жорсткі заяви щодо протидії ворогу дають надію на те, що невдовзі ми побачимо переможні дії ЗСУ.

Валерій Залужний у своєму інтерв'ю відповів на важливі питання, зокрема, чому, маючи далекобійні ракети, ми не завдаємо ударів по території Росії, звідки летить ворожа авіація та дрони на Україну. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Напевно маємо свою потужну зброю

Він звернув увагу на слова головнокомандувача, який зазначив, що заради порятунку українців, він "не має питати в когось дозволу, що робити на території ворога".

Ба більше, Залужний запитує, "чого я маю думати, що я нічого не можу там (на території Росії – 24 Канал) робити". Він зауважив, що "дітям, які помирають" байдуже, чи використає Путін ядерну зброю.

Найімовірніше це пролог до того, що ми починаємо "працювати" по військових об'єктах та по легітимних цілях усюди на досяжності засобів озброєння, які маємо. І по території Росії, і по окупованих територіях також,

– підкреслив військовий експерт.

Він навів ще одну цитату головнокомандувача, в якій той зазначив, що "під час війни можна і потрібно вбивати ворога на його території". Водночас він вважає, якщо партнери України бояться використовувати власну зброю, Україна буде "вбивати зі своєї".

Це означає, на думку Жданова, що напевно ми маємо потужну зброю українського виробництва, яка здатна завдавати удари по території окупантів.

Олег Жданов прокоментував заяви Валерія Залужного: дивіться відео

Наостанок нехай помилуються Чорним морем

Варто зазначити, що в тимчасово окупованому Криму майже щодня лунає "бавовна".

"Дивуюсь росіянам, які стоять в заторах на Кримському мосту, щоб потрапити на півострів.Там кожного дня повітряні тривоги, гримлять вибухи, стріляє у всі боки російське ППО, а на частині пляжів вириті окопи. Який там може бути відпочинок? Хоча, нехай наостанок помилуються Чорним морем, тому що надалі будуть їздити відпочивати в Краснодар та Геленджик", – наголосив Олег Жданов.

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