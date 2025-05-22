Чудес не буде, ворог має ресурси для війни, – Залужний про кордони 1991 року

Україні не варто розраховувати на повернення кордонів 1991 року, поки у Росії є ресурси для війни. Наразі єдиний шлях до перемоги – знищення військово-економічного потенціалу країни-агресорки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Валерія Залужного на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі".

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Як Залужний прокоментував військові можливості України та Росії

За словами Залужного, сьогодні Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 чи навіть 2022 року.

Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій,

– наголосив Залужний.

Він додав, що здатність Росії продовжувати війну залежить від наявних у неї ресурсів. Він підкреслив, що з кінця 2023 року Москва почала вести війну на виснаження.

На думку Залужного, здобути перемогу можна лише шляхом повного знищення спроможності Росії вести бойові дії.

"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах – а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди", – пояснив він.

Залужний також наголосив, що Україна не в змозі вести "іншу війну в умовах демографії та економіки".

До слова, Залужний і раніше наголошував на тому, що дві ключові умови для перемоги у війні – це демографія й економіка. Він також наголосив, що війна в Україні показала, що головний ресурс, який найважче відновити – люди.