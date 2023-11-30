Обговорили ситуацію на фронті і не тільки: Залужний поговорив із очільником армії США

30 листопада Валерій Залужний провів телефонну розмову з генералом Чарльзом Брауном. Головнокомандувач ЗСУ обговорив ситуацію на фронті з главою Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Про телефонну розмову головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сповістив пізно ввечері 30 листопада. Чарльзові Брауну він розповів про ведення російськими загарбниками локальних наступальних дій.

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Розповів про втрати ворога на фронті

Як зауважив Валерій Залужний, Чарльзові Брауну він розповів, як окупанти ведуть локальні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Він також зазначив, що Сили безпеки та оборони завдають суттєвих втрат противнику. Причому як у живій силі, так і в техніці. А ще вони виснажують окупантів уздовж усієї лінії фронту.

З генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні,

– додав Залужний.

Водночас головнокомандувач поділився з партнерами результатами досліджень, що стосуються ефективності застосування певних типів озброєнь.

Залужний висловив вдячність генералові Брауну, а також всьому народу Сполучених Штатів за послідовну підтримку та допомогу нашій державі у протистоянні російським загарбникам. Він додав, що "разом – переможемо".

90% грошей, виділених на військову допомогу, залишаються у США

На цьому наголосив колишній автор промов президента Джорджа Буша-молодшого та науковий співробітник American Enterprise Institute Марк Тіссен у своїй статті.

Він зауважив, що кошти, виділені конгресменам на озброєння ЗСУ, не отримує Київ. Здебільшого їх освоюють на території США, спрямовуючи або на виробництво нового озброєння, або на заміну того, яке Україна отримала з запасів Америки.

З 68 мільярдів доларів на військову і пов'язану з нею допомогу, які Конгрес виділив після початку вторгнення Росії в Україну, майже 90% пішли американцям, як показав один з аналізів,

– каже Марк Тіссен.

Таке освоєння коштів з боку США, за його словами, – одна з найбільших таємниць про військову допомогу з боку Вашингтону.