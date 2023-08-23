Допоки ми живі, над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів, – начальник Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 23 серпня відзначають День Прапора. З нагоди свята українців привітав начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.
Шаптала зазначив, що прапор України – це символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. За його словами, прапор – це уособлення мужності воїнів, які захищають Україну.
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Шаптала і Залужний привітали з Днем Прапора України
"Прапор України – символ нашої історії, джерело патріотизму та гордості. Вінець мрії про державність, соборність і самостійність. Уособлення мужності воїнів, які захищають нашу країну", – написав генерал-лейтенант.
Він зазначив, що над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів, допоки ми живі.
Синьо-жовте полотнище майорить над нами у моменти тріумфу та смутку. Розгорніть сьогодні свій прапор і піднесіть його на знак незламності та віри у власні сили. Допоки ми живі, над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів. З Днем Державного прапора! Слава Україні!,
– зазначив Шаптала.
До привітань приєднався і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував усім захисникам та захисницям, які зберегли український прапор у найскладніші часи та наближають той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами.
"Державний прапор. Символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні – у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє", – написав головнокомандувач ЗСУ.
У Києві підняли прапор, підписаний бійцями ЗСУ
Президент України зранку 23 серпня взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора у Києві. Стяг підписали бійці ЗСУ з різних ділянок фронту.
Під час урочистої церемонії відбулася хвилина мовчання на честь загиблих захисників і захисниць.
Зеленський наголосив, що синьо-жовтий стяг обов'язково майорітиме там, де повинен. Український президент згадав, що наші захисники з прапором йдуть у бій, ризикуючи власним життям. За його словами, вони обов'язково дійдуть до нашої перемоги.
В Україну прибувають лідери Європи
- Протягом 23 – 24 серпня в Україні відзначають День Прапора та День Незалежності. З нагоди святкових днів до України прибувають лідери Європи, щоб взяти участь у саміті Кримської платформи.
- Так, президентка Угорщини Каталін Новак 22 серпня розпочала візит до України з поїздки на Закарпаття. На запрошення Зеленського вона візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
- Зранку 23 серпня до України вперше приїхав президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. У День державного прапора України до Києва з офіційним візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Він наголосив, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну.