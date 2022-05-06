Залужний і ще 4 військових стали кавалерами "Хреста бойових заслуг": цю відзнаку давала УПА

Валерія Залужного та ще 4 військових Володимир Зеленський нагородив відзнакою "Хрест бойових заслуг". Фактично вона продовжує традицію нагород Української повстанської армії.

Відповідний указ на сайті Офісу Президента оприлюднили 6 травня. Президент наголосив, що українські герої виявляють видатну хоробрість та відвагу. Їхні подвиги при виконанні бойових завдань надихають.

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"Хрестом бойових заслуг" відзначили

Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ.

Залужного – головнокомандувача ЗСУ. Владислава Калієвського – капітана, заступника командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Дарію Мазуренко – сержантку, бойову медикиню механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Євгена Мойсюка – генерал-лейтенанта, заступника головнокомандувача ЗСУ.

Олександра Охріменка – полковника, командира 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

Історія "Хреста бойових заслуг"

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" президент Володимир Зеленський заснував 5 травня. Відповідно до указу українського лідера, нею нагороджуватимуть за:

видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником;

видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій.

Сьогодні ця відзнака фактично є продовженням нагородної традиції Української повстанської армії. У минулому "Хрест бойової заслуги" був найвищою нагородою УПА. Нею відзначали героїв упродовж 1945 – 1952 років.

В Україні відзначають День піхоти

В Україні 9 травня відзначають День піхоти. Започаткували свято ще у 2019 році. Цього дня вшановують мужність:

воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин;

підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Захисників та захисниць привітав Зеленський. Він показав світлини українських героїв та заявив, що вони захищають рідну землю мужньо і професійно. Воїни героїчно виконують складні завдання на полі бою та не залишають російським загарбникам жодних шансів.

Також військових привітали: Сергій Наєв (командувач Сил оборони); Олександр Павлюк (голова Київської ОВА); Олександр Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ).

Українці вітають захисників та захисниць у соцмережах й пишуть їм слова подяки.

Важливо – ранкове зведення Генштабу за 6 травня: дивіться відео