Ще один удар по пропаганді: Залужний зробив селфі з робочого місця
25 травня 2023, 19:50Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирішив спростувати фейки росіян про те, що він нібито поранений. Залужний зробив світлину на робочому місці.
Валерій Залужний перебуває на робочому місці. Головнокомандувач ЗСУ зробив селфі для українців.
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Залужний перебуває на робочому місці
Відтак, Залужний спростував фейки російської пропаганди про те, що він нібито на початку травня отримав осколкові поранення внаслідок ракетного удару по командному пункту під Херсоном.
Валерій Залужний зробив селфі / Фото "Українська правда"
Що відомо про фейк про поранення Залужного
- Російські пропагандисти нещодавно поширювали брехливу інформацію, мовляв, Залужний отримав поранення і перебуває у лікарні. На інформацію пропагандистів відреагувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- Вона заявила, що росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Валерія Залужного, щоб деморалізувати наше військо. Заступниця міністра оборони звернула увагу, що окупанти вирішили поширювати фейк через пік напруги в Бахмуті.
- Водночас Маляр заявила, що головнокомандувач на робочому місці та виконує свою роботу.
- Також версію щодо фейку про Залужного висунув секретар РНБО Олексій Данілов. По-перше, Данілов заявив, що президент 24 травня заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- По-друге, на думку Данілова, фейками про Залужного росіяни намагаються "перебити" ганьбу щодо Бєлгорода.
- Зрештою, у ЗСУ 25 травня опублікували відео з Валерієм Залужним. Український військовослужбовець, полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан зазначив, що Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів. Також Залужний подякував українцям.
- Крім того, депутатка Верховної Ради Анна Пуртова у фейсбуці також опублікувала світлину з Валерієм Залужним. Вона написала: "Скоро все дізнаєтесь".