Оцінили потенційні загрози: Умєров та Залужний приїхали на Схід

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських захисників на Східному напрямку.

Рустем Умєров та Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Схіоді та привітали їх з Днем Сухопутних військ. Під час поїздки міністр оборони вручив бійцям державні нагороди.

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Як минула поїздка на Схід

Повідомляється, що під час поїздки командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Умєрова та Залужного з ситуацією на Східному напрямку. Також міністр, генерал-майор та генерал-полковник обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога.

Рустем Умєров зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки підіймалось питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

Він також повідомив, що Міноборони та Генштаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози.

Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами,

– сказав міністр оборони.

Залужний та Умєров на Сході: фото Міноборони

Зазначимо, що раніше Рустем Умєров зробив анонс на 2024 рік.

Умєров анонсував плани на 2024 рік