Загрози Третьої світової та уроки повномасштабної війни: Залужний вперше виступив як посол

Посол України у Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Під час заходу обговорювалися критичні питання безпеки, зокрема виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі.

Про що говорив Залужний, основні заяви посла України в Британії, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головне з першого виступу Залужного як посла

Загроза Третьої світової

Уряди демократичних країн мають замислитися щодо того, як захистити своїх громадян та їхні держави на тлі загрози Третьої світової війни. Україна готова поділитися своїми знаннями та досвідом із тими, "хто шукає миру та спокою для своїх народів".

Уроки повномасштабної війни

"Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим", – сказав Залужний.

До війни треба готуватися — не лише в суто військових аспектах, а й в усіх сферах діяльності держави. Готовність суспільства має бути заснована на "чесній і прозорій" комунікації між владою та народом.

За словами Залужного, для виживання у війні суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод. Він зазначив, що "готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу".

Крім того, на його думку, війну не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу, а її використання у власних цілях та задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.

"Війна – це максимальна концентрація сил для виживання. І тільки для цього!, – вважає Залужний.

Війна – це наука. Наука зі своїми законами і правилами, які необхідно знати й вивчати.

Війна 2022 року відрізняється від війни 2014 року

Війна з Росією, що почалася у 2014 році, "абсолютно відрізняється" від повномасштабного вторгнення, що почалося 24 лютого 2022 року. Базування на концепціях 2014 року швидко виснажило українські сили в травні 2022-го року.

Головною проблемою, за його словами, стали нові форми застосування новітніх технологій. Залужний переконаний, що винахід нових способів застосування логічно призвів би до змін у структурі армії загалом.

"Сьогодні ми вже винайшли спосіб боротися і перемагати найсильніші армії XXI століття. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації", – заявив Залужний.

Російсько-українська війна – це "війна перехідного періоду"

Водночас, він зазначив, що російсько-українська війна – це "ще не війна майбутнього", це "війна перехідного періоду".

"Але саме наша війна формує нові правила. Ми, українці, своєю кров'ю та жагою до перемоги формуємо нові моделі нової війни. Війни, яка стане війною майбутнього", – сказав політик.

Більше того, вважає Залужний, технології стануть основою майбутньої глобальної безпеки.

"Фактично розпочався новий етап у формах і способах воєнних дій. Ми бачимо, як науково-технічний прогрес привів у рух колесо історії та вивів на поле бою технології, які, найімовірніше, стануть вирішальними в цій війні і, найголовніше, стануть основою глобальної безпеки майбутнього. Хто швидше оволодіє цими технологіями – демократичний світ чи світ тиранії, буде залежати саме від нас", – сказав Залужний.

Разом з тим, він переконаний, що на сьогодні з різних причин ні Україна, ні Росія не зможуть самостійно освоїти технології в найближчому майбутньому. Це означає, що єдиним виходом може бути збільшення кількості людських ресурсів.

На думку Залужного, хто опанує технології, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки. Важко сказати, як буде розвиватися ситуація надалі.

За його словами, напевно зрозуміло лише одне – тиранам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Решта ж має вибудувати надійний захист від них.

"Сьогодні, як ніколи, саме в Україні знаходять способи виживання та створюють технології. Але зі зрозумілих причин вони не можуть масштабуватися. З іншого боку, наші партнери мають ресурси, але не мають прикладного та практичного поля для їх перевірки. Тільки разом ми зможемо ефективно використовувати ресурс…" – сказав Залужний.