26 грудня Головнокомандувач Валерій Залужний поспілкувався з журналістами. Генерал відповів на нагальні питання, зокрема щодо мобілізації та роботи військкоматів.

Генерал Залужний заявив, що він не задоволений нинішньою роботою військкоматів.

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Люди з ТЦК – це окрема спеціальність

Головнокомандувач підкреслив, що власне результатом незадовільної роботи ТЦК є обговорення нового законопроєкту про мобілізацію.

Крім того, Залужний визнав, що за 30 років своєї служби військкомат – це єдине місце, де б він не хотів служити.

Генерал наголосив, що люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, повинні володіти певним набором навичок та знань, аби мати змогу плідно виконувати свої обов'язки.

Також Головнокомандувач зауважив, що наразі можливості приймати особовий склад до лав військкоматів не втрачені.

Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу у ТЦК, залишилися і відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням упораємося. Що стосується безпосередніх керівників — скажемо так, робота йде далі,

– розповів Залужний.

Залужний прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію

25 грудня Кабмін зареєстрував новий законопроєкт щодо мобілізації та проходження військової служби. Він, зокрема, пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу та поняття "обмежено придатний".

Генерал Залужний пояснив, що цей законопроєкт не розробляли у Генштабі. ЗСУ не подавали жодних документів до Кабміну, бо не мають законодавчої функції.

Водночас Головнокомандувач пояснив, що ЗСУ співпрацюють з Міноборони. Представники Збройних Сил стежать за тим, аби на законодавчому рівні не ухвалювалися рішення, які могли б зашкодити роботі військового командування. Генерал припустив, що ініціативу щодо нового законопроєкту могло подати Міноборони.

Що передбачає новий законопроєкт: основні положення

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".