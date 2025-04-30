Важлива зміна у веденні війни: Залужний зробив прогноз на 2027 рік

На думку Залужного, однією з ознак майбутніх війн буде масове використання дронів. Він вказує на 2027 рік як на час, коли у країн буде достатньо ресурсів для ведення масштабних війн.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар ексголовнокомандувача ЗСУ та посла України у Великій Британії Валерія Залужного для AthenaLab.

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Що розповів Залужний про війни майбутнього

Валерій Залужний пояснив, що для ефективного ведення війни нещодавно з'явився новий засіб – безпілотники, багато з яких виробляють в Україні. Прикладом є FPV-дрони та "Шахеди", які є дешевими та простими у виробництві. Такі технології, на думку Залужного, суттєво змінили ситуацію на фронті.

Ексголовнокомандувач ЗСУ припустив, що у 2027 році масове виробництво забезпечить достатньо ресурсів для ведення масштабної війни. За його словами, Росія та Китай усвідомили цю тенденцію й активно до неї готуються.

Залужний зауважив, що між безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби розгорнулася гонка озброєнь. На його думку, перевага зараз на боці виробників дронів.

За спостереженнями Залужного, з 2024 року штучний інтелект масово впроваджують у застосування дронів. Україна вчасно це усвідомила та активно використовує цей інструмент, проте країни НАТО істотно відстають – це можуть використати противники.

Якими мають бути Збройні сили

На думку Валерія Залужного, визначити оптимальну структуру Збройних Сил важко, тому що ситуація постійно змінюється.

Він зауважив, що варто змінити доктрину, яка має сприяти гнучкості та адаптивності, формуванню корпусів і дивізій для покриття великих територій, координації дій і інтеграції підтримки на полі бою.

Залужний також заявляв, що для перемоги у війні потрібні два ключові чинники – демографія й економіка. На його думку, у війнах майбутнього буде менше військовослужбовців, але більше дешевої зброї.