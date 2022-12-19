У Залужного буде великий іспит та багато спокус, – Данілов

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний має велику відповідальність за ситуацію в країні. Його статусом можуть скористатися.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він вважає, що Залужному треба бути дуже обережним.

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"Валерій Федорович перебуває в певному ореолі. Це велика відповідальність. Треба бути дуже-дуже уважним, обережним. З урахуванням статусу, в якому він зараз, кількість людей, які матимуть велике бажання скористатися цим статусом, зростатиме в геометричній прогресії", – сказав Данілов.

Все повертається до політики

Данілов сказав, що Залужний має розуміти – його намагатимуться затягнути до політичного процесу. Секретар РНБО вважає, що в Україні все повертається до політичного процесу.

Можуть почати з'являтися поруч якісь люди, які розповідатимуть, радитимуть, писатимуть, таке інше. Їх просто дуже багато може з'явитися. У Валерія Федоровича буде великий іспит і багато спокус, – зазначив Данілов.

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