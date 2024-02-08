"Єдність – наша головна зброя": потужні цитати Валерія Залужного, які варто пам'ятати кожному

8 лютого стало відомо, що Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього керувати українським військом відтепер буде Олександр Сирський.

Редакція 24 Каналу зібрала найкращі фрази Валерія Залужного, озвучені ним. Пригадаймо влучні заяви тепер уже колишнього головнокомандувача ЗСУ!

Читайте також Дякуємо, пане генерале: українці висловлюють повагу Залужному після відставки

Про війну, ЗСУ та контрнаступ

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога."

***

"Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією."

***

"Сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищеними."

***

"На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя й вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців."

***

"Те що, відбувається, і те, що ми тримаємось, – це українські люди. Це український солдат і сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції."

***

"Дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день і кожен метр даються кров'ю."

***

"Тому, що противник використовує авіацію іншого покоління. Це ніби ми зараз пішли б у наступ із луком і стрілами."



Залужний про війну / Колаж 24 Каналу

Про цінності, мету, мрії та перемогу

"Єдність – наша головна зброя."

***

"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно."

***

"Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися."

***

"Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. ЗСУ не приймуть жодних перемовин, доки РФ не залишить захоплені території."

***

"Мені хотілося б, щоб звільнили наші окуповані території, щоб Крим і Донбас стали українськими, щоб там замайоріли наші прапори, щоб закінчилася війна."

***

"Наша перемога однозначно – звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільна. Але цього замало. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбулося і розпочалося 24 лютого, ніколи не повторилось."

***

"Перемога для нас – це звільнена територія і потужні, надсучасні, боєздатні та, мабуть, дуже великі Збройні Сили України, які не дадуть РФ повторити те, що відбулося і те, що відбувається зараз."

***

"Поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя, звільнивши Херсон, звільняючи Харківщину, Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину."



Залужний про єдність / Колаж 24 Каналу

Про ворога та ядерний шантаж

"Усе, що ми робили, коли почалася повномасштабна агресія, – це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014 році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали і який практикуємо майже як релігію – це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо".

***

"Мене це анітрохи не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь ідуть ззовні: Бійтеся ядерного удару. То що, ми маємо здатися?"

Звернімо увагу, що ввечері 8 лютого Володимир Зеленський призначив замість Валерія Залужного Олександра Сирського. Віднині він став головнокомандувачем ЗСУ.

Глава держави наголосив, що у нього успішний досвід захисту. Адже Сирський провів Київську оборонну операцію. Він також має успішний досвід наступу – Харківська визвольна операція. Саме тому Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем саме генерал-полковника Сирського.