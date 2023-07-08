Російські полонені привітали Залужного з ювілеєм: що побажали генералові окупанти
Джерело:3 окрема штурмова бригада
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 8 липня святкує свій 50-річний ювілей. До привітань українського генерала долучилися також і окупанти, яких взяли наші захисники у полон.
Російські загарбники побажали Залужному многая літа. Крім цього, вони подякували головнокомандувачу за "гарні умови взяття у полон".
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Залужний отримав привітання від російських полонених
Бійці 3 штурмової бригади взяли у полон кілька російських військових. Полонені окупанти попросили своїх рідних не переживати за них, а також наголосили, що з ними все гаразд.
Також загарбники вчергове закликали своїх співслужбовців не боятися здаватися у полон, наголосивши, що їм постійно брехали, і що в Україні до них нормально ставляться.
Це взяття у полон збіглося з днем 50-річного ювілею Валерія Залужного. У зв'язку з цим, окупанти виголосили своє привітання українському генералові.
Щастя, здоров'я, довгих років життя. Дякуємо за гарне ставлення,
– сказали російські полонені.
Російські полонені привітали Залужного з ювілеєм / Відео 3 штурмової бригади
Бійці 3 штурмової бригади також приєдналися до привітань. Військові зазначили, що пишаються тим, що є частиною великої військової родини ЗСУ разом із Залужним.
Наостанок українські захисники побажали головнокомандувачу Збройних Сил сталевої витримки та мудрих рішень.
Валерій Залужний святкує 50-річчя
- Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний 8 липня відзначає золоту дату. Генералові виповнилося 50 років. Детальніше про біографію Валерія Залужного – читайте у нашому матеріалі.
- До привітань долучилися багато публічних осіб та військових. Усі вони побажали генералові многая літа, а також скорішої перемоги над російськими загарбниками.
- Напередодні свята журналісти вирішили відвідати рідне місто Залужного – Звягель у Житомирській області. Там медійники поспілкувалися з вчителями, друзями та однокласниками українського генерала.
- Привітали Залужного й українські зірки. Зокрема, вони виклали у мережу фото з головнокомандувачем ЗСУ, а також написали йому багато теплих слів.