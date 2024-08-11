Псевдополітологи орбіти Медведчука: хто з ФСБ курував замах на Буданова, – розслідування

Кирила Буданова намагалася вбити п'ята служба ФСБ. На початку війни її співробітники мали ліквідувати керівництво України і вже фантазували, в яких київських квартирах житимуть. Хоч усе пішло не за планом, вони не відмовилися від свого задуму.

Перед Великоднем ФСБ готувала вбивство Зеленського, Буданова та Малюка. По будинку глави ГУР мали вдарити кількома ракетами та дроном. В операції мали взяти участь полковники Управління державної охорони.

До теми Мені це все подобається, – Буданов висловився про замахи на його життя

Зрадник Андрій Гук: прихильник "сильної руки", який готував замах на Зеленського

Потрійний удар по Буданову готувала п'ята служба ФСБ. Вона займається пострадянськими країнами, де створює агентуру, та прагне будь-що-будь зберегти Україну в сфері російського впливу. Феесбівці збирали для Путіна інформацію про настрої українців напередодні повномасштабного вторгнення. За даними The Washington Post, п'ята служба мала вбити українське керівництво та встановити окупаційний уряд.

У нас виходить такий сендвіч: ракета – птах – ракета,

– говорили вбивці про замах на Буданова.

Найманий агент мав за допомогою бінокля вистежити, коли в приватний будинок зайде очільник ГУР. Туди повинні були спрямувати ракету. А щоб убити тих, хто міг вижити, планували завдати удару дроном. Другий, контрольний, удар ракетою мав замести сліди – і заразом поцілити у медиків та рятувальників.

Головним організатором замаху був Андрій Гук, який безпосередньо отримував вказівки від ФСБ і вербував інших спільників та виконавців. На ФСБ він працював з 2014 року, спершу зустрічався з кураторами за кордоном, потім по 3 тисячі доларів від спецслужби переказували його родичі з-за кордону.

Гук був дуже цінним кадром для ворога, бо мав доступ до перших осіб держави як працівник УДО. У 2022 році він уже планував замах на Зеленського із захопленням президента у заручники. Лідер держави мав записати звернення про капітуляцію та загинути від рук росіян.

Коли це не вдалося, зрадник спробував "прокачати тему" самотужки.

Ми не Збройні сили, у нас немає конкретного завдання захищати Україну. Мені недостатньо платять, щоб організовувати тут оборону Брестської фортеці,

– звертався Гук до охоронців президента, закликаючи скласти зброю.

Тоді звернення проігнорували, мовляв, це емоційна реакція на вторгнення.

У соцмережах Гук писав, що "Захід спонсорував Правий сектор", що "при владі соросята", сумував, що Україна не мала. свого Лукашенка. Все це – уже після вторгнення росіян.

Кураторами Гука від ФСБ були Олексій Корнєв, Дмитро Перлін та Максим Мішустін.

Досвідчений службіст Корнєв: готував окупацію Криму, потім взявся за Донбас

Корнєв під позивним "Айсберг" керував однією з оперативних груп ФСБ, які курували роботу колаборантів у "ДНР" і "ЛНР". Починав кар'єру в спецслужбі у ростовському ФСБ, у 2010 році вже був старшим офіцером.

А в "наукових статтях" писав про "регіональну політику", де стверджував: Крим можна розглядати як модельний полігон для вироблення цієї-таки політики. Писав про "братні народи", "фальсифікацію історії", публікувався на ресурсах, близьких до Дугіна. Тобто про око був "експертом" та "аналітиком" – так часто маскуються феесбівці.

Але насправді Корнєв із 2012 року вербував українців і купував авіаквитки громадянам України, які згодом ставали проросійськими "говорящими головами" у регіональних медіа.

Корнєв вибудовував мережу своїх агентів задовго до окупації Криму, потім займався окупацією Донецької та Луганської областей. А зараз намагався ліквідувати верхівку України за допомогою своїх агентів, таких як Гук,

– характеризують його розслідувачі.

Автор крінжових висловів Перлін – людина Медведчука

Дмитро Перлін перебрав кураторство над Гуком у січні 2022 року. І саме йому належить вислів про "сендвіч".

Він народився в Дніпрі, навчався в Макіївці, переїхав у Київ. Із кінця нульових став політично активним: працював у проросійських партіях, організовував мітинги та допомагав проєктам Медведчука. Після початку війни на Донбасі приїхав у Москву і почав розвивати кар'єру "політолога". Перліну належать такі крінжові вислови, як "інцест – нова сексуальна політика Європи" і "алкогольний геноцид". У 2015 році він розповідав на засіданні ОБСЄ про "порушення прав людини в Україні".

Зараз Перлін є віцепрезидентом фонду розвитку сучасної дипломатії – організації, яка лобіює російські інтереси в різних країнах Європи. На заходи цього фонду ходять працівники ФСБ.

Ниточки від Мішустіна ведуть до пособниці окупантів Анни Довженко

Підлеглий Корнєва Максим Мішустін – молодий службіст. Він народився у Ставропольському краї, навчався в прикордоній академії ФСБ під Москвою. Його роль у замаху на Буданова до кінця не зрозуміла, але завдяки йому розслідувачі вийшли на таку собі Анну Довженко. Вона обіймає керівну посаду в окупаційній адміністрації Запорізької області та цікавиться проєктами, пов'язаними з безпілотниками.

Довженко їздить по заводах, які окупували росіяни, та інтегрує їх у російський економічний простір – слідкує, щоб вони приносили побільше грошей та користі російській військовій економіці,

– сказано в матеріалі.