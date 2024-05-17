Фіцо – "між життям і смертю": Орбан розповів про стан словацького прем'єра після замаху
Джерело:Reuters
Угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив, що через два дні після замаху прем'єр-міністр Словаччини перебуває у дуже тяжкому стані, між життям та смертю. Ця спроба вбивства європейського політичного лідера стала першою за понад 20 років і викликала міжнародний осуд.
На Роберта Фіцо здійснили замах 15 травня. За словами Орбана, навіть якщо словацький глава уряду одужає, він залишиться без роботи протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту. Вони мають відбутися на початку наступного місяця.
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Фіцо в дуже тяжкому стані
Стан здоров'я пораненого Фіцо 17 травня залишається тяжким. Його вже вдруге прооперували.
Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю,
– заявив Віктор Орбан.
Також прем'єр-міністр Угорщини додав, що скоро відбудуться вибори. Вони будуть вирішувати не лише те, хто стане членами Європейського парламенту. Разом із виборами в США це може визначити хід війни та миру в Європі. За його словами, Роберт Фіцо та Словаччина були б дуже потрібні для примирення.
Фіцо, можливо, перевезуть до Братислави
У Словаччині консиліум лікарів збереться у понеділок, 20 травня, щоб оцінити стан прем’єр-міністра після вогнепального поранення. Вони також оцінять можливість транспортування Фіцо до Братислави.
У ніч із четверга на п'ятницю жодної нової інформації про стан здоров'я прем'єра опубліковано не було.
Що відомо про замах на Роберта Фіцо
Після засідання уряду в середу, 15 травня, в Гандлові пролунали постріли, коли прем'єр вийшов до людей. Поранення зазнав Роберт Фіцо, якого доправили в лікарню.
Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова та новообраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян. Вони засудили напад на главу уряду і вирішили, що ситуацію треба заспокоювати.
Пеллегріні наголосив: ще зарано говорити, що загроза для життя Фіцо повністю минула. Він подякував медикам, але пояснив, що прем'єр у важкому стані.
Поліція Словаччини висунула звинувачення 71-річному Юраю Цінтулі у замаху на умисне вбивство прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Тепер пенсіонеру загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.
- Після замаху на Фіцо польський прем'єр Дональд Туск та президент Сербії Александар Вучич теж заявляють про погрози у свій бік. У Сербії навіть заарештували чоловіка, якого підозрюють у плануванні замаху на главу держави.