Сильно втомлений, але може говорити: президент Словаччини розповів про візит до Фіцо у лікарню

Роберт Фіцо, якого поранили під час замаху 15 травня, поки в лікарні. Петер Пеллегріні говорить, що стан прем'єра важкий.

Петер Пеллегріні – новообраний президент Словаччини, він ще не заступав на посаду. Разом із чинною президенткою країни Зузаною Чапутовою він звернувся до словаків, щоб "заспокоїти ситуацію". Згодом у президентському палаці зберуть лідерів парламентських політичних партій.

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Про що говорили Пеллегріні та Фіцо

Їхня розмова була досить короткою, адже прем'єр-міністр був втомлений і перебував під впливом ліків. Та все ж політики перекинулися кількома словами.

Це були дуже особисті дебати. Ми знаємо один одного понад двадцяти років, тому це зрозуміло. Він був дуже втомлений і в складній ситуації зі здоров'ям. Ми говорили про те, як я радий, що він вижив, і що я бажаю йому якнайшвидшого одужання,

– повідомив президент Словаччини.

В якому стані Фіцо після замаху

Пеллегріні наголосив: ще зарано говорити, що загроза для життя Фіцо повністю минула. Він подякував медикам, але пояснив, що прем'єр у важкому стані.

Фіцо дивом уникнув смерті, хоча був дуже близькій до неї. Пеллегріні розповів: якби вогнепальні поранення були на кілька сантиметрів убік, "сьогодні нам довелося б говорити про інші речі".

У Словаччині закликають до єдності

Новообраний президент закликав громадян до співпраці і розуміння. Наразі суспільство збурене, тож побоюються ескалації напруженості.

"Давайте, будь ласка, зупинимо це зараз, негайно, щоб ми не стали свідками таких трагічних подій", – закликав Пеллегріні.

За його словами, замах на вбивство Фіцо перетнув червону лінію. В країні вирують ненависть і політична незгода. А тому дуже важливо відмовитися від можливих подальших актів насильства.

"Щоб ми не наражали себе на ескалацію. Щоб не було зіткнення політичних таборів. Нам потрібно заспокоїти, вгамувати пристрасті та почати об'єднувати розділену Словаччину", – підсумував Пеллегріні.

Що цікаво, в словацькій поліції також закликали "утриматися від будь-яких ненависницьких і загрозливих коментарів і повідомлень, а також від будь-яких виступів, що розпалюють насильство і ненависть".