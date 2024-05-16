Через замах на Фіцо: президентка Словаччини і її наступник разом звернулися до громадян

Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова та новообраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян. Вони зробили декілька заяв у зв'язку із замахом на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

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Зузана Чапутова та Петер Пеллегріні звернулися до народу Словаччини

У спільній заяві в президентському палаці президент Зузана Чапутова та новообраний глава держави Пітер Пеллегріні засудили вчорашній напад на главу уряду Роберта Фіцо.

"Ми стоїмо тут разом, тому що хочемо надіслати сигнал розуміння в цій напруженій ситуації", – сказала на початку президент.

Вона додала, що розбіжність думок у суспільстві – це природно, але вони з Пеллегріні дійшли згоди щодо необхідності заспокоїти ситуацію.

За її словами, вчорашній напад на прем'єр-міністра є "великою людською трагедією", а також нападом на демократичний істеблішмент.

Новообраний президент зазначив, що "нажаханий" тим, до чого може призводити політична поляризація, та нагадав, що Фіцо обійняв свою посаду за результатами демократичних парламентських виборів.

Обидва лідери закликали громадян і політиків не звинувачувати одне одного у тому, що сталося, не намагатися зіграти на цьому і шукати порозуміння.

Вони заявили, що планують зібрати на зустріч у президентському палаці лідерів представлених у парламенті політичних партій, щоб обговорити з ними, як знизити рівень напруги і заспокоїти ситуацію.

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