Через замах на Фіцо: президентка Словаччини і її наступник разом звернулися до громадян
Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова та новообраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян. Вони зробили декілька заяв у зв'язку із замахом на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.
Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.
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Зузана Чапутова та Петер Пеллегріні звернулися до народу Словаччини
У спільній заяві в президентському палаці президент Зузана Чапутова та новообраний глава держави Пітер Пеллегріні засудили вчорашній напад на главу уряду Роберта Фіцо.
"Ми стоїмо тут разом, тому що хочемо надіслати сигнал розуміння в цій напруженій ситуації", – сказала на початку президент.
Вона додала, що розбіжність думок у суспільстві – це природно, але вони з Пеллегріні дійшли згоди щодо необхідності заспокоїти ситуацію.
За її словами, вчорашній напад на прем'єр-міністра є "великою людською трагедією", а також нападом на демократичний істеблішмент.
Новообраний президент зазначив, що "нажаханий" тим, до чого може призводити політична поляризація, та нагадав, що Фіцо обійняв свою посаду за результатами демократичних парламентських виборів.
Обидва лідери закликали громадян і політиків не звинувачувати одне одного у тому, що сталося, не намагатися зіграти на цьому і шукати порозуміння.
Вони заявили, що планують зібрати на зустріч у президентському палаці лідерів представлених у парламенті політичних партій, щоб обговорити з ними, як знизити рівень напруги і заспокоїти ситуацію.
Що відомо про нападника на Фіцо: коротко
- На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Це сталося в середу, 15 травня.
Словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N стверджує, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах. Зазначалося, що підозрюваний – письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA Юрай Чінтула.
Зазначимо, що стрільця затримали одразу ж після того, як він скоїв напад. Чоловік намагався втекти, однак його впіймали правоохоронці та очевидці.
Згодом у мережі показали відео, на якому в підозрюваного в нападі Юрая Чінтули запитують про мотиви, через які він вирішив вистрілити в Роберта Фіцо. Словацький письменник заявив, що зробив це, бо не згоден із політикою уряду.
Зауважимо, що відповідно до повідомлень ЗМІ, нападник міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
- Відомо, що поліція Словаччини висунула звинувачення 71-річному чоловіку у замаху на умисне вбивство прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Тепер пенсіонеру загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.