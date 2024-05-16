Пораненого Фіцо стабілізували, але він все ще у дуже серйозному стані, – лікарі

У лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що його стабілізували. Втім, медики наголосили: стан політика ще досить серйозний.

15 травня, після засідання уряду в Гандлові, 71-річний житель Левіце стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. З вогнепальними пораненнями в живіт та руки його доставили до лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця та прооперували.

Дивіться також Нестабільність в Центральній Європі, або про що говорить замах на Фіцо

Стан стабільний, але важкий

Директорка лікарні Міріам Лапунікова повідомляє, що операція тривала близько п'яти годин.

Стан пацієнта стабілізований, але дуже серйозний,

– зазначила вона.

Словацький міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з директоркою медзакладу давав пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Також об 11:00 за місцевим часом у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв'язку із замахом на прем'єра.

Що відомо про замах на Роберта Фіцо