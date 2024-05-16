Пораненого Фіцо стабілізували, але він все ще у дуже серйозному стані, – лікарі
Джерело:aktuality.sk
У лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що його стабілізували. Втім, медики наголосили: стан політика ще досить серйозний.
15 травня, після засідання уряду в Гандлові, 71-річний житель Левіце стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. З вогнепальними пораненнями в живіт та руки його доставили до лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця та прооперували.
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Стан стабільний, але важкий
Директорка лікарні Міріам Лапунікова повідомляє, що операція тривала близько п'яти годин.
Стан пацієнта стабілізований, але дуже серйозний,
– зазначила вона.
Словацький міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з директоркою медзакладу давав пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.
Також об 11:00 за місцевим часом у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв'язку із замахом на прем'єра.
Що відомо про замах на Роберта Фіцо
- Увечері 15 травня 2024 року Фіцо отримав 2 – 3 поранення в кінцівки, груди і живіт. ЗМІ повідомляли, що пролунало 4 – 5 пострілів.
- Згодом стало відомо, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA Юрай Цінтула із міста Левіце. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.
- Стрілка одразу ж затримали. Словацький письменник заявив, що зробив це, бо не згоден із політикою уряду.
- Згодом словацький журналіст-розслідувач повідомив цікаві деталі. За його словами, нападник Юрай Цінтула був пов'язаний із проросійським воєнізованим угрупованням Slovenskí Branci (SB). Їх лідера навіть готували колишні російські спецназівці