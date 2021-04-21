"Замах" на Лукашенка – це інсценування російських спецслужб, – Фесенко

Володимир Путін у своєму посланні 21 квітня згадав про Віктора Януковича та Олександра Лукашенка. Говорив про нібито замах на їхнє життя. Однак насправді це може бути просто інсценування.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він додав, що не сумнівається у причетності російських спецслужб до історії про замах на Лукашенка.
До теми Путін у своєму зверненні говорив про Януковича і жодним словом не згадав Донбас
"Про Януковича він згадав в контексті Лукашенка. У мене немає сумнівів, що вся ця інформація про нібито заколот і замах на Лукашенка – це інсценування російських спецслужб", – сказав політолог.
Росія завжди або сама щось інсценує, або неадекватно оцінює ситуацію в сусідніх країнах,
– наголосив Фесенко.
Також політолог наголосив, що у посланні Путін не сказав нічого про Україну, адже йому вигідно мовчати, поки тривають перемовини з Заходом.
Ймовірний замах на Лукашенка: що відомо
- Про нібито підготовку замаху на сім'ю Лукашенка повідомив сам самопроголошений президент Білорусі.
- Він заявив, посилаючись на білоруські та російські спецслужби, що причетні до замаху – спецслужби Сполучених Штатів Америки та Польщі.
- Водночас представник американського Держдепартаменту заявив, що таке припущення є абсолютно хибним.
- У Польщі також заявили, що не мали й не мають намірів брати участь у замаху на Лукашенка.
Фесенко заявив про ймовірну причетність Росії до замаху на Лукашенка: дивіться відео