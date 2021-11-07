Замах на прем'єра Іраку: під час інциденту постраждали багато людей

У столиці Іраку – Багдаді невідомі за допомогою безпілотника з вибухівкою скоїли замах на прем'єр-міністра Мустафу аль-Кадемі. Внаслідок інциденту постраждали 10 людей.

Поранень різного ступеня важкості зазнали співробітники служби охорони резиденції глави іракського уряду. Про це повідомляє телеканал Alhadath.

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10 поранених у лавах охорони аль-Кадемі в результаті обстрілу його будинку за допомогою дрона,

– інформують ЗМІ.

Водночас зазначається, що сам Мустафа аль-Кадемі був доправлений до лікарні. Однак згодом посадовець вийшов на зв'язок і розповів, що з ним все гаразд.

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В укріпленій Зеленій зоні Багдада, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства, безпілотник з вибухівкою атакував резиденцію Мустафи аль-Кадемі.

У міністерстві оборони країни уточнили, що дрон мав упасти на машину іракського прем'єр-міністра. Ще один БПЛА був перехоплений і здетонував до падіння.

Водночас у районі Зеленої зони, де розташований будинок аль-Кадемі разом з посольством США та іншими представництвами, помітили інтенсивні перестрілки.

Наразі жодне із відомих угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.