Замахи влаштовували навіть на Гітлера: Цимбалюк оцінив загрози для Путіна

Владімір Путін вже понад рік веде загарбницьку війну проти України і українців. За цей час ресурси країни-агресорки вичерпались, російський диктатор ослаб і, ймовірно, шукає підтримки від російського олігархату, еліт, свого оточення.

Журналіст-міжнародник Роман Цимбалюк вважає, що в системі російської влади нічого не змінилось за цей час. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, росіяни створили 100% нацистський режим.

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Путіну начхати

Він зауважив, що на відміну від фашистської Німеччини, на Гітлера хоча б влаштовували замахи. В Росії навіть цього не відбувається з Путіним.

Звичайно, його посилено охороняють і посилюють засоби безпеки. Проте, якщо подивитись на російський розклад, то Путін має всю повноту влади, він проводить цю війну, особисто ухвалюючи рішення. А на втрати російських матерів і дружин йому абсолютно начхати. Зокрема, на бурятських,

– наголосив журналіст.

Цимбалюк звернув увагу, коли російський диктатор перебував в Улан-Уде (столиці Бурятії – 24 Канал) і розмовляв з місцевими щодо виробництва нових гелікоптерів, поруч з ним не було бурятів.

А були спеціально підготовлені особи, яких ймовірно набрали у ФСО, бо вони здали аналізи,

– припустив він.

Співрозмовник зауважив, що виходить в цій війні, цілі якої навіть не оголошуються, всіх все влаштовує. І про еліту та олігархів немає сенсу говорити, тому що в Росії немає олігархів.

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Путін скаже, що це його "останній термін"

"Олігархи це ті, хто впливає на політику в державі. Але там немає політики – є одноосібна влада Владіміра Путіна. Тому якихось ризиків для нього немає найближчим часом. Звичайно, завжди буває щось неочікуване. Проте, ймовірно, все буде йти, як і раніше, попри ситуацію на фронті", – підкреслив він.

Журналіст впевнений, що українські Збройні сили виб'ють росіян з окупованих територій, але вони закриються у своїй Росії і будуть накопичувати ненависть до себе в першу чергу і до всього світу.

"А у 2024 році Путін оголосить, що його вкотре вибрали президентом Росії і скаже, що це його "останній термін". Попередні теж були "останніми", але у них там все цікаво відбувається", – повідомив Роман Цимбалюк.

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