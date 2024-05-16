На прем'єр-міністра Словаччини чекає ще одна операція, – ЗМІ
На главу словацького уряду Роберта Фіцо чекає ще одна операція. Однак, з його медикаментами можуть виникнути проблеми.
Про це повідомляє видання Pravda з посиланням на джерела.
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Чекає ще одна операція
Відповідно до даних видання, Роберта Фіцо очікує операція на стегні.
Водночас там повідомили, що у прем'єра Словаччини була кровотеча в черевній порожнині, але її вдалося зупинити. Також зазначили, що препарати для розрідження крові, які приймає прем'єр, можуть викликати проблеми.
Також директор лікарні Міріам Лапунікова зазначила, що 2 хірургічні бригади оперували прем'єр-міністра протягом 5 годин.
"У пацієнта численні вогнепальні поранення", – зазначила вона.
За її словами, стан Роберта Фіцо залишається "дійсно дуже важким", і він, як і раніше, перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Замах на Фіцо: основне
- На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Це сталося в середу, 15 травня.
- Після цього главу словацького уряду доправили до лікарні.
- Місцеві ЗМІ писали, що нападником був 71-річний чоловік із міста Левіце, що на заході країни. Журналісти повідомляли, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.
- Поліція Словаччини висунула звинувачення 71-річному чоловіку у замаху на умисне вбивство прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Тепер пенсіонеру загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.