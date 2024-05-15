Очевидець розповів, як стався замах на Фіцо

У Словаччині стався замах на прем'єра Роберта Фіцо. Очевидець розказав, як це було.

Відомо, що людина, яка стріляла у словацького прем'єра, ховалася у натовпі, який був біля будівлі, де виступав Фіцо. Очевидці розповіли, що в очільника уряду вистрілили 2 – 3 рази, інформує 24 Канал.

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Зовні стояв натовп, і один із них почав стріляти. Його одразу приборкали й затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися у самого прем'єр-міністра,

– розповів журналіст, який був на місці події.

Повідомляють, що Фіцо зазнав поранення грудей та живота. Йому хтось крикнув: "Робо, йди сюди". Пролунав постріл.

Охоронці відтягнули очільника словацького уряду до машини. На місце швидко прилетів гелікоптер. Роберта Фіцо ушпиталили.

Нападник намагався втекти, однак очевидці та охорона прем'єра його схопили. Чоловіка затримала поліція. Зловмисник перебуває у СІЗО.