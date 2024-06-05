Я не відчуваю ненависті, – Фіцо вперше після замаху записав відеозвернення

15 травня у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Після замаху політик тривалий час перебував у надважкому стані.

Голова словацького уряду записав відеозвернення вперше після того, як на нього скоїли замах. У своєму виступі Роберт Фіцо заявив, що не відчуває ненависть до свого нападника, а також розповів, коли планує повернутися до роботи.

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Фіцо висловився про замах на своє життя

Прем'єр зазначив, що його намагався вбити активіст словацької опозиції через розбіжність у політичних поглядах. Завдяки медикам вдалося запобігти найгіршому розвитку подій. Наразі, каже Фіцо, він продовжує лікувати. Якщо все піде за планом, то до роботи чиновник повернеться вже наприкінці червня – початку липня 2024 року.

Також Фіцо заявив, що пробачає свого кривдника.

Настав час для мене зробити перший крок. Це прощення. Я не відчуваю ненависті до того незнайомця, який стріляв у мене. Я не буду застосовувати щодо нього жодні юридичні дії. Також я не вимагаю відшкодування,

– наголосив політик.

Прем'єр підкреслив, що пробачає нападника і дозволяє самому розібратися з тим, що він накоїв і навіщо.

Фіцо зазначив, що цей чоловік був лишень проявом тієї злісної політичної ненависті, яку опозиція неуспішно намагається розвивати у Словаччині. Чиновник сказав, що для нього було очевидним те, що опозиціонери та зарубіжні ЗМІ спробують применшити вагу замаху. Вони намагатимуться переконати світ, що нападник не пов'язаний з опозиційними силами, а шкода здоров'ю, завдана Фіцо, нібито незначна.

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