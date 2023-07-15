Це не їхні цілі, – у Собчак спростували замахи на неї та Симоньян

У Ксенії Собчак заявили, що метою так званих "замахів" були не пропагандистка Маргаритка Сімоньян чи сама скандальна політикиня. Там також сказали, що "затримані" прокоментували, чи вони мають зв'язок до СБУ.

Перед цим у російському ФСБ заявили, що нібито попередили "замах" на Симоньян та Собчак. Російські пропагандисти писали, що до замахів нібито "причетні" українські спецслужби, пише 24 Канал.

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Що заявили у Собчак

У виданні Ксенії Собчак розповіли з посиланням на соратників "неонацистів" з "Параграфа88", що їм підтвердили затримання "членів угруповання".

Але не їх цілі – Ксенію Собчак та Маргариту Симоньян. На питання про співпрацю із СБУ вони заявили, що не є "заукраїнцями й тим більше трансукраїнцями",

– написали у Собчак.

Також там сказали, що нібито соратник "неонацистів" сказав, що у них "друзі в Україні є".

"Саме із затриманих ніхто там ніколи не був", – сказав співрозмовник видання.

Окрім того, у Собчак написали, що після затримання "Параграф88" оголосив про саморозпуск і перехід своїх членів до інших "неонацистських організацій". Адже один "з соратників не турбувався про свою безпеку і міг підставити всю групу".

Росіяни вже показують "кадри допиту"

Пропаганда продовжила поширювати фантазії ФСБ. Зокрема, там вже показали нібито "кадри допиту" так званого творця "неонацистського угруповання", якого підозрюють у підготовці вбивства Маргарити Сімоньян буцімто на "замовлення спецслужб України".

Затриманий нібито "проводив розвідку місця проживання" Сімоньян, за що отримав гроші. Згідно з фантазіями росіян, куратор мав залишити йому зброю. Проте підозрюваного затримало ФСБ.

Росіяни вже показали нібито "затриманого" / Скриншот з відео

Що відомо про спробу "замаху" на Сімоньян і Собчак